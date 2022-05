LIVE SERIE A – Spezia-Napoli, D. Verde: “Se gli azzurri fossero stati in lotta per lo scudetto non scendevo in campo”

Arbitro: Marchetti; Ass1: Di Monte; Ass2: Trinchieri; IV: Robilotta; VAR: Banti; AVAR: Ghersini

11,24 – Il Napoli è sul terreno di gioco dell’A. Picco per tastare il campo in vista della sfida contro lo Spezia.

11,16 – Dopo il Napoli, sono arrivati anche i padroni di casa dello Spezia. In testa capitan Maggiore e a seguire il difensore Nicoulau.

11,15 – Il Napoli è arrivato allo stadio “A. Picco” per la sfida contro lo Spezia.

11,00 – Il Napoli in questo momento lascia l’albergo, destinazione lo stadio “A. Picco” per la sfida delle ore 12,30 contro lo Spezia.

10,57 – D. Verde intervistato dalla Gazzetta dello Sport (att. Spezia): “Se il Napoli fosse stato in lotta per lo scudetto e noi salvi, probabilmente non sarei sceso in campo. Quest’oggi sarò più libero di testa e darò il massimo. La mia famiglia andava a vedere gli allenamenti. Con Maradona si faceva festa tutti i giorni. Quando parlo della mia città provo sempre grande emozione, perché il mio cuore è azzurro. Solo chi nasce lì può capire le difficoltà, le gioie e i dolori della vita”.

Questa mattina allo stadio “A. Picco”, fischio d’inizio ore 12,30, il Napoli affronterà i padroni di casa dello Spezia, per l’ultima di campionato. I padroni di casa, ottenuta la salvezza, cercherà di chiudere in bellezza la stagione, come per gli azzurri. Per la squadra di Thiago Motta, mancherà per squalifica Gyasi e per infortunio: Zoet, Leo Sea, Reca, Bastoni, Hristov e Colley. Per gli azzurri Lozano dopo l’operazione alla spalla in Messico e di Ounas. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

