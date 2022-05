Il tecnico di Certaldo ne ha una per tutti i sui ragazzi

Colosso fa rima con Koulibaly. Il primo punto fermo di mister Spalletti, di cui sopra sul mercato e sulla stagione dei suoi calciatori: «Anche un anno fa si parlava di tante cessioni, ma poi sono andati via soltanto quelli a scadenza. Kalidou, ripeto, per me è incedibile: fa parte di quei giocatori disponibili a dare sempre una mano a tutti; di quelli capaci di diventare grandi e forti in base alle necessità. Lui non vuole mai strafare, è umile, ma quando serve va più forte degli altri».

Il rinnovo, per ora, è escluso: «Si dice: prendiamo un altro più giovane. Però leader come lui si diventa negli anni: qui parliamo di un tipo di calcio».

Poi, Mertens e Ospina: «Dries è stato importantissimo: è un leader anche lui e ho già dato il mio assenso alla sua conferma. Stesso discorso per David: per trasferire la sua esperienza non ha bisogno di alzare la voce e la società farà queste valutazioni».

Capitoli Fabian e Zielinski: «Succederà poco in termini di mercato in generale: si faranno singole riflessioni ma conteranno anche le cifre e gli anni di contratto».

Finale su Osimhen: «Avendolo a disposizione da subito è un vantaggio grosso per lui e per la squadra: sono convinto che continuerà a fare molti gol».

Fonte: Cds