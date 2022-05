Il Napoli ha battuto oggi lo Spezia per 0-3, terminando il campionato a 79 punti. Opta Paolo, analizza in particolare i numeri della difesa del Napoli. “Il Napoli ha subito soltanto 31 reti in questo torneo; solo una volta i partenopei hanno concluso un campionato di Serie A come miglior difesa (includendo pari merito): nel 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite. Fortino”.