I tifosi abbracciano e salutano Insigne nella sua ultima col Napoli

Il Napoli ha battuto lo Spezia per 0-3 nell’ultima di campionato di Serie A, ma le attenzioni e gli abbracci al fischio finale erano tutti per il capitano Lorenzo Insigne, che ha giocato la sua ultima gara col Napoli, come riportato da ilmattino.it. “Al fischio finale del match tra Spezia e Napoli, tutte le attenzioni sono andate a Lorenzo Insigne, capitano del club azzurro subentrato nel finale di gara ma con la fascia al braccio. Quella di oggi era l’ultima partita della carriera in azzurro per il napoletano che al termine della sfida contro i liguri è stato raggiunto in campo da tanti tifosi piccoli e non per un ultimo selfie, prima della partenza verso il Canada. Dal 1° luglio, infatti, Insigne si trasferirà al Toronto FC”.