Fabio Pecchia lascia la Cremonese, i motivi della sofferta scelta

Fulmine a ciel sereno in casa Cremonese: il tecnico Fabio Pecchia saluta la formazione grigiorossa, una decisione clamorosa del tutto inaspettata. Arrivato nella città del Torrazzo a gennaio del 2021 in sostituzione di Bisoli con la Cremonese terz’ultima in classifica, Pecchia era riuscito a portare la squadra a una tranquilla salvezza. Era il primo incarico a stagione in corso : « Mi era accaduto una volta in passato in Inghilterra come vice di Benitez » .

Quest’anno Pecchia ha riportato la Cremonese in serie A dopo 26 anni al termine di un campionato pazzesco, festeggiamenti, champagne ed ecco il coup de thèatre con queste sue brevi parole: « C’è un momento nella vita di noi dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere, facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare la Cremonese e lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio il cavalier Arvedi che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia volontà di chiudere questa straordinaria esperienza professionale culminata con la A. Lascio co l cuore colmo di gioia e orgoglio per il percorso straordinario appena concluso, per l’evoluzione costante dei miei giocatori e per aver raggiunto un obiettivo atteso da ventisei anni , scrivendo una pagina fondamentale della storia della Cremonese. Confido nel fatto che possiate comprendere e rispettare questa mia decisione », come scrive oggi il Corriere dello Sport.