DAZN – Zielinski: “Devo riscattare la seconda parte di questa stagione”

Zielinski, autore del secondo gol azzurro in quel di La Spezia, a fine gara è ai microfoni DAZN: “Sono contento per la vittoria e per il mio gol, mi mancava da tanto tempo. Chiudiamo in bellezza la stagione e va bene così. La mia prima parte dell’ anno è stata buona, la seconda parte è stata sotto tono, mi rifarò l’anno prossimo. Il Napoli meritava di più, senza dubbio, se pensiamo che abbiamo perso 6 punti con l’Empoli e 3 con lo Spezia, basta questo a dover far pensare, ma il prossimo anno ci riproveremo. Stavolta festeggiamo l’obiettivo Champions che è stato raggiunto, l’anno prossimo proveremo a festeggiare altro, insieme ai tifosi che lo meritano. Abbiamo parlato con i tifosi sugli spalti per cercare di calmarli, hanno detto di non aver cominciato loro, ma ciò ha poca importanza, l’importante è che le cose siano rientrate…”