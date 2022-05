DAZN – Spalletti: “La dimostrazione della serietà di questi ragazzi”

Spalletti, tecnico del Napoli, dopo la vittoria del Picco, interviene ai microfoni Dazn: “La dimostrazione di avere a che fare con ragazzi seri, alcuni di loro da un po’ non giocavano e si sono fatti trovare pronti, con estrema professionalità. Qualche giovane si è messo in mostra, Marfella, per esempio, ha fatto un ottimo intervento. Quel che è accaduto sugli spalti dispiace, sono cose che allontanano dal calcio, c’è da dire che dopo il nostro intervento si sono calmati, si sono messi lì a fare il tifo. Tifare significa sostenere la propria squadra, non offendere gli avversari. Il Napoli già sta lavorando alla prossima stagione, bisogna farsi trovare pronti ad inserirsi se le situazioni lo consentiranno, anche se qualcuno dovesse andar via. Il saluto ad Insigne lo abbiamo fatto, ha organizzato una festa bellissima, a cui hanno partecipato tutti, dal presidente al più umile degli addetti ai lavori, segno della nostra unione. Gli ho detto di chiamare spesso, anche perchè lui, questa squadra, questa maglia, ce l’ha tatuata sulla pelle…”