DAZN – Juan Jesus: “Abbiamo sprecato troppo, ma ci riproveremo”

Al termine della gara di la Spezia, che ha visto la vittoria del Napoli per tre reti a zero, ai microfoni DAZN interviene Juan Jesus: “Sono felice e soddisfatto per quanto fatto da questa squadra, anche se abbiamo sprecato troppo e di sicuro potevamo fare di più. Abbiamo commesso degli errori e, nel calcio, se sbagli paghi, per questo dico che è una stagione da 8 e non da dieci…Milano ha sbagliato meno e stasera si gioca lo scudetto. Io tiferò per l’Inter, perchè sono stato lì per tanto tempo, ma la prossima stagione ci riproveremo anche noi, dispiace solo che qualcuno di questo gruppo andrà via. Un gruppo in cui mi sono inserito benissimo, fatto davvero di bravi ragazzi… Insigne prima di tutti, il nostro capitano a cui faccio gli auguri per il futuro. Prossimo capitano? Koulibaly, sicuramente…E’ il nostro comandante…”