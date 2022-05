Oggi il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Giorgio Vitali, storico direttore sportivo di squadre come il Monza, l’Atalanta, il Cesena, il Genoa. Tra il 1977 e il 1980 fu anche nel Napoli di Corrado Ferlaino, dove arrivò assieme a Gianni Di Marzio. Fu anche osservatore per il Milan, visti gli ottimi rapporti con Ariedo Braida, oggi alla Cremonese. Nato a Milano il 19 giugno 1940, si è spento nella notte del 22 maggio 2022, all’età di 83 anni.

fonte: gianlucadimarzio.com