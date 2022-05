Caccia grossa di DeLa, in settimana si è sentito con Carnevali più volte

In settimana De Laurentiis e l’ad del Sassuolo Carnevali hanno avuto uno scambio di telefonate: ovvio che al Napoli piacciano i vari Scamacca, Berardi, Raspadori e Traoré. E il monitoraggio è costante. Nel Torino c’è Brekalo che però ha detto di voler tornare al Wolfsburg. Peraltro Kvaratskhelia è uno di quelli su cui Spalletti punterà di più. Un rinnovo è vicinissimo: quello di Juan Jesus. Accetterà un altro anno di contratto. Sondaggio per Mkhitaryan della Roma, ma a quanto pare l’armeno sarebbe vicino al rinnovo. Un piccolo gruzzolo arriverà da cessioni come quelle di Ounas e Petagna. De Laurentiis ha un debole per Zielinski: il Tottenham ha chiesto il prezzo che resta alto, molto alto, nonostante l’appannamento del finale di stagione. Fonte: Il Mattino