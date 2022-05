WOMEN CHAMPIONS – Barcellona-Lyon, l’Allianz di Torino sarà sold-out

La notte delle stelle. L’Allianz Stadium si veste a festa: c’è quasi il tutto esaurito per la finale della Women’s Champions League tra Barcellona e Lione (ore 19, diretta Dazn). Le blaugrana sono le campionesse in carica e cercano uno storico bis contro le francesi, dopo averne interrotto la scorsa stagione il dominio incontrastato che durava da cinque anni. Il Lione è infatti il faro del movimento calcistico femminile, la formazione più vincente del continente con sette Champions in bacheca, cinque delle quali consecutive tra il 2015 e il 2020. Sarà appunto la notte delle stelle che vivrà anche sulla sfida tra Alexia Putellas, capitano del Barcellona e Pallone d’oro 2021, e Ada Hegerberg, la stella norvegese del Lione, capace di segnare 58 gol in 59 partite di Champions. Putellas vuole cancellare la sconfitta del 2019 contro le francesi: «Lì abbiamo capito qual è il livello minimo per essere campioni d’Europa e ci siamo messi al lavoro, per essere più competitivi. La nostra fiducia è massima, vogliamo tornare a casa con la coppa». In quell’occasione fu decisiva con una tripletta proprio Hegerberg, ora reduce da due stagioni in infermeria: «È stata una strada lunga, quindi è incredibile essere di nuovo in finale: se me l’avessero detto l’anno scorso, non ci avrei creduto».

Fonte: F. Bonsignore CdS