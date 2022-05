WOMEN CHAMPIONS – Barcellona-Lyon 1-3, le ragazze di Bompaster spezzano il “doblete” delle iberiche

Questa sera all’Allianz Stadium di Torino si è giocata la finale tra il Barcellona e il Lyon, partita attesa tra le stelle delle due compagini. Le francesi partono forte e sbloccano la rete con un euro gol di Henry. Le spagnole non riescono a reagire e subiscono le altre due reti. La prima dell’attaccante norvegese Hegerberg e il tris è firmato da Macario. Per la compagine blaugrana non basta la rete di Putellas. Con questo successo le transalpine arrivano alla sesta Women Champions, mentre non riesce il doblete al Barcellona.

La Redazione