Vieri sul campionato: “Il Napoli deve mangiarsi le mani”

Intervistato dal Corriere della Sera, Christian Vieri, ex attaccante anche della Nazionale italiana, ora commentatore sportivo, ha parlato del campionato che vivrà nel fine settimana gli ultimi verdetti: “Finora darei 10 al Milan e 9,5 all’Inter. Se l’Inter non vincesse chiaramente ci sarebbe da rosicare, però non parlerei mai di fallimento: ci sono due coppe in più in bacheca, oltretutto strappate alla Juve. Il Napoli deve mangiarsi le mani. Altre storie vanno raccontate a chi non sa o non capisce di calcio. La Juve una grandissima delusione. Se sei la Juve, uno dei più grandi club del mondo, non puoi presentare uno spettacolo tanto scadente. Vlahovic il migliore? Vlahovic, Osimhen e Abraham. Grandi attaccanti, completi, fondamentali per le rispettive squadre»