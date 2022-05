E’ un nuovo giocatore del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, georgiano, anche se ancora se non ufficialmente ancora aperto il mercato. Il calciatore è una miniera di gol, ed anche oggi con la sua Dinamo Batumi è andato in gol, come si evidenzia dal video sottostante.

🇬🇪Khvicha #kvaratskhelia powers through to score a lovely solo goal for Dinamo Batumi.⚡️@sscnapoli it only gets better from here🤫 pic.twitter.com/OehljLiioI

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 21, 2022