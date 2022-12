[Video] COPPA ITALIA FEMMINILE – L’A.s. Roma in partenza, destinazione Ferrara per la finale contro la Juventus

Domani allo stadio “P. Mazza” di Ferrara, fischio d’inizio alle ore 14,30, si giocherà la finale di Coppa Italia femminile tra la Juventus Women e l’A.s. Roma. In questi minuti la compagine giallorossa è in partenza per raggiungere la Romagna e provare a bissare il successo dello scorso anno.

🔜 Siamo in partenza per Ferrara #ASRomaFemminile pic.twitter.com/ny94fUmoQs — AS Roma Femminile 🇪🇺 (@ASRomaFemminile) May 21, 2022

Fonte: twitter A.s. Roma femminile