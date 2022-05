Spalletti: “Non so se Insigne ha messo a fuoco che Toronto non è Napoli”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa, alla vigilia dell’ultima di campionato domani contro lo Spezia. Tra le altre cose, il tecnico si è soffermato sull’importanza nelle propria squadra di giocatori come Totti ed Insigne, entrambi allenati da lui, e della nuova vita che aspetta l’ormai ex capitano azzurro. “Secondo me Totti e Insigne sono ugualmente due calciatori fenomenali, quelli che piacciono e per cui i bambini sognano di diventare giocatori di calcio. Sono quelli che fanno la differenza se sostenuti, sono di quei colpi che qualsiasi allenatori vorrebbe nel suo cassetto. Insigne non so se avrà messo a fuoco bene che, svegliarsi a Toronto o in qualsiasi parte del mondo e non a Napoli, è tutta un’altra cosa. Chissà se capirà che è lontano dalle sue radici, e quelle sono molto forti. Sono convinto che succederà anche a lui come è successo a tanti, e specialmente perchè ha giocato nel Napoli, che è una cosa che ti porti sulla pelle, l’unica soluzione sarà mettere un quadro vicino al letto col Vesuvio, così quando si sveglierà lo troverà lì”