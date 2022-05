Spalletti: “Kvaratskhelia è stato già preso. La società è stata brava e veloce”

Luciano Saplletti, allenatore del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell’ultima gara di campionato di Serie A, domani, contro lo Spezia. Tra le varie domande, molte riguardavano il mercato, ma il tecnico è stato vago, anche se una cosa ha tenuto a precisarla. “ Con a società abbiamo toccato più tasti.. Però Giuntoli e Pompilio sono sempre a vedere tutti gli allenamenti e poi fanno delle sintesi per essere pronti e per completare la rosa. Poi tre o quattro nomi ne abbiamo pronti, ma se dovessi fare qualche nome adesso in un ruolo preciso, un mio giocatore potrebbe pensare che per me lui non va abbastanza bene. Poi Kvaratskhelia è stato già preso, e la società è stata brava ad andare a sopperire subito alla partenza di Insigne”