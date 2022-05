Retroscena – Lozano, l’intervento alla spalla è stata una scelta del nordamericano

Ieri in Messico Hirving Lozano si è operato alla spalla. L’intervento è stato effettuato dal dottor Cisneros Garcia e con la supervisione del medico sociale del Napoli Raffaele Canonico. Il nordamericano dovrà restare a riposo per un paio di giorni, prima di riprendere l’iter classico post-intervento. Lozano si era infortunato nel corso di Messico-Panama, fermo un mese e poi ha giocato fino alla sfida contro il Genoa. Spalletti ha preferito, con il volere del ragazzo, di non farlo giocare contro lo Spezia. C’è un retroscena che riporta il Corriere dello Sport, sarebbe stato il messicano ad accelerare per anticipare l’intervento. Il tutto mentre non verrà convocato nelle sfide del Messico alla Nations League della Concacaf (che avrà inizio l’11 giugno con il Suriname) in programma a Dallas, in Texas, il 28 maggio con la Nigeria di Osimhen, poi il 2 giugno con l’Uruguay e il 5 con l’Ecuador. Questa decisione è per essere pronto per la prossima stagione, compreso i due ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro.

La Redazione