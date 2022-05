PLAY-OFF SERIE B – Pisa-Benevento 1-0, Benali regala ai toscani la finale

Questo pomeriggio all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani, il Pisa cercava il successo per conquistare la finale, contro il Benevento. All’andata c’era stato il successo dei sanniti con il gol di Lapadula. La partita la sbloccano i ragazzi di D’Angelo con Benali, tocco felpato che supera Paleari. Gli ospiti hanno ad inizio ripresa la palla del pareggio con Tello, tocca la difesa nerazzurra e finisce in angolo. Nel finale non bastano gli assalti finale del Benevento, il Pisa va in finale e che attenderà la vincente di Monza-Brescia che si giocherà domani.

Pisa-Benevento 1-0

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Mastinu (64′ Siega), Nagy, Marin (92′ De Vitis); Benali (64′ Sibilli); Torregrossa (64′ Lucca), Puscas (84′ Masucci). All. D’Angelo

Benevento (4-3-3): Paleari; Masciangelo (69′ Elia), Glik, Barba, Letizia; Ionita (51′ Insigne), Calò (84′ Forte), Acampora (69′ Viviani); Tello, Lapadula, Improta (69′ Moncini). All. Caserta

Reti: 10′ Benali (P)

Ammoniti: Sibilli (P) dalla panchina, Ionita (B), Marin (P), Beruatto (P), Leverbe (P), Viviani (B)

Note: arbitro Simone Sozza; angoli 2-4 (2-0); recupero 2′ e 5′

A cura di Alessandro Sacco