Pasquale Salvione, ‘Il Corriere dello Sport’: “Credo che meno si parli…”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, ‘Il Corriere dello Sport’:

Come valuti l’aspetto comunicativo del Napoli nel corso di questa stagione?

“Nei mesi in cui il presidente De Laurentiis non è intervenuto, c’è stata molta serenità a Napoli. Credo che meno si parli, meglio si lavora. C’è l’esempio della Roma: i Friedkin non hanno mai rilasciato un’intervista. Forse è un esempio estremo nel senso opposto, però, può aiutare l’ambiente. Io credo che, prima di quella questione del ritiro poi sconfessato 24 ore dopo, a Napoli ci fosse grande serenità nel lavorare. Spalletti, in generale, ha mantenuto sempre un certo equilibrio. Sì, magari prima di certe partite ha alzato troppo l’adrenalina ma credo faccia parte della sua esperienza. Nel finale è diventato un po’ ‘burrascoso’ ma credo che abbia gestito molto bene la situazione per la maggior parte della stagione.”