Pasquale Salvione, giornalista: “Incedibili? Non so…”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, ‘Il Corriere dello Sport’:

Koulibaly. Tu credi possa partire?

“Il mercato, da un certo punto di vista, sé molto semplice. Se per Koulibaly arriverà un’offerta all’altezza, potrà partire. Credo che il Napoli farà, come diceva Mourinho sulla Roma l’anno scorso, un ‘mercato di reazione’. Non so se ci sono degli incedibili, credo che se arriverà qualcuno con l’offerta giusta per Koulibaly, così come per Fabian, Lozano ecc., non ci saranno problemi per la cessione. Bisogna accontentare De Laurentiis poi, ovviamente, i tifosi non devono allarmarsi perché, con un certo tipo di entrare dai ‘big’, si andrebbero a fare investimenti importanti”.