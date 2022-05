Pasquale Salvione, giornalista: “Frank Anguissa”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, ‘Il Corriere dello Sport’:

Il miglior giocatore della stagione del Napoli?

“Io credo che, se alla fine tiri le somme, il Napoli migliore sia stato quello trascinato da Anguissa. Quando Anguissa era in forma e offriva certe prestazioni, il Napoli, era una delle squadre migliori in Italia se non la migliore. Dal punto di vista ‘globale’, Anguissa è stato determinante anche se Di Lorenzo lo metto sul podio per la continuità che ha avuto e per la capacità di essere sempre una garanzia”.