Paolo Del Genio: “Mille qualità, ma non questa…”

Su Tele A, Paolo Del Genio, giornalista:

“Le dichiarazioni di De Laurentiis non hanno dato certezze, ma comunque hanno portato diverse polemiche. Lui usa la solita premessa sul voler restare, ma se non vogliono… ma parliamo di trattative tra professionisti. Responsabilità con i tifosi? Ma neanche perché la gente preferisce dichiarazioni chiare sulla possibilità di vendere Koulibaly mentre si innervosisce di più su queste frasi così. Se lui dice c’è la possibilità di venderlo a queste cifre, magari la gente non reagisce. Poi alla fine sono anni che non vende nessuno perché tiene prezzi alti, ma intanto la gente è scontenta. Tifosi vessati? La distanza si crea per la comunicazione, crea una frattura notevole, sta allontanando molti tifosi. Da tempo dico in maniera ferma che più che i risultati è il linguaggio usato con i tifosi a creare la spaccatura. ADL avrà mille qualità, ma non questa di dialogare con i tifosi”.