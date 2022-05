Ottimi rapporti con Ramadani: la Juve pensa a Koulibaly

Qualche giorno fa il rumors lo aveva reso noto Raffaele Auriemma, oggi è confermato anche da La Gazzetta dello Sport: anche la Juventus è interessata a Koulibaly. D’altra parte il club bianconero deve sopperire all’addio (per sopraggiunti limiti di età) di Giorgio Chiellini ed il senegalese è quanto di meglio si possa avere in quel ruolo.

“KK ha una reputazione da top player, ma quel solo anno di contratto davanti rende friabile il prezzo. Eppure il Napoli ha già mandato chiari segnali agli acquirenti: la valutazione è di 40 milioni di euro e le parole di ADL confermano che non sono all’orizzonte sconti. Ecco perché diventa rilevante la volontà del giocatore. Manterrà il patto di fedeltà con il mondo napoletano? (…) A Torino sanno bene che il passaggio alla Juventus comporterebbe un possibile sovrapprezzo. I precedenti parlano in tal senso negli affari con il Napoli. E alla Continassa la prendono alla larga, ma i lavori sono in corso: con Ramadani in prima linea.”