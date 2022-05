Nicola, all. Salernitana: “Domani giocheremo tutti, anche chi farà il tifo”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Udinese, che potrebbe significare, in caso di vittoria, la salvezza per i campani, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

Sul percorso e sulla partita di domani: “Io mi concentro su questa. E’ stato davvero un percorso intenso, piacevolmente intenso. Il 16 aprile eravamo a -12 dalla zona salvezza, adesso siamo qui e possiamo sfruttare l’ultima partita per raggiungere qualcosa che sarebbe gratificante. Questa è una storia piena di aneddoti e valori, che un giorno dovremo essere bravi a raccontare. Non dobbiamo fare nulla di diverso rispetto a quanto messo in campo nelle gare precedenti. Moltiplichiamo il 7%, in campo dobbiamo dare il 700% insieme alla gente che verrà allo stadio”.

Sull’atmosfera dell’Arechi: “Domani giocheremo tutti, anche chi farà il tifo. La Salernitana è del pubblico, noi siamo a loro servizio. Fazio gioca a calcio con il figlio per le strade della città, immaginate quanta voglia abbia di regalare una gioia immensa”.