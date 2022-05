Napoli, se Fabian dovesse salutare, tutto su Barak!

Come in tutte le squadre, in questo periodo, non si fa che parlare di arrivi, partenze, procuratori, rinnovi, rumors… Il Napoli, che ha un’ottima rosa, è soggetto, ma anche oggetto di trattative. In uscita, i soliti nomi, uno dei quali è quello di Fabian Ruiz. Come riporta il Corriere dello Sport, si l’avventura azzurra del centrocampista spagnolo dovesse concludersi, il Napoli sarebbe pronto a puntare tutto su Antonin Barak dell’Hellas Verona, che garantirebbe qualità e gol a Luciano Spalletti. Fabian è seguito dalla big di Spagna, quindi potrebbe essere tentato da un ritorno a casa.