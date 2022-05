Napoli-Ospina, aggiornamenti dopo l’incontro di ieri

Il Napoli dovrà ancora giocare una partita, domani alle ore 12,30 all'”A. Picco” contro lo Spezia, ma è già tempo di mercato in casa azzurra. Ieri sono arrivati in città, come riporta il CdS, gli agenti di David Ospina, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin per discutere del rinnovo del portiere colombiano. Al momento c’è distanza tra le parti, ma sono previsti nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni. Nel frattempo c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti e anche altri club, compreso dall’Italia, che aspettano l’evolversi della vicenda. Anche Alex Meret, domani in campo contro lo Spezia, vorrà capire se sarà lui o meno il titolare per la prossima stagione.

