Napoli e Lazio, questione “estrema”: piace Maximiano del Granada

Le vie del calciomercato di Napoli e Lazio si stanno incrociando. Entrambe le società sono alla ricerca di un nuovo portiere ed hanno messo nel mirino Luis Maximiano, 23enne portiere del Granada, con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Ovviamente, come scrive TMW, i due club stanno valutando anche altri profili, come Carnesecchi dell’Atalanta, ma qualora la scelta dovesse convogliare sul portoghese, per risolvere il “conflitto” si potrebbe trovare una soluzione alternativa che passa per Alex Meret. L’ex talento dell’Udinese, infatti, è uno dei giocatori che piacciono a Maurizio Sarri e dunque un suo sbarco nella Capitale permetterebbe al Napoli di avere via libera sul calciatore del Granada.