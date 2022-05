Naletilic, agente Pasalic: “Napoli? Pasalic è uno dei migliori d’Europa”

Marko Naletilic, agente del calciatore dell’Atalanta Mario Pasalic, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Mario è uno dei migliori giocatori d’Europa, quest’anno ha avuto una media gol stupefacente anche per un attaccante. Ha segnato tredici gol senza alcun rigore, sarebbe una media invidiabile anche per un attaccante, ma lui non lo è assolutamente. Per me è paragonabile a Michael Ballack, l’ex campione tedesco. E’ un centrocampista con fiuto del gol, ha capacità di inserimento fuori dalla norma. Un calciatore straordinario che ha fatto vedere le sue qualità nella squadra spagnola. D’altronde conosco molto bene anche Luciano Spalletti, oltre ad essere un grande allenatore è anche un signore fuori dal campo. Ripeto, a me ricorda Michael Ballack, non mi meraviglierebbe un interesse del club partenopeo per la prossima stagione. Ma finora non ho ancora parlato con Cristiano Giuntoli”.