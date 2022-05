Maradona in un video presentato a Papa Francesco per la “Partita della Pace”

Il Movimento Educativo Scholas Occurrentes ha organizzato un incontro con papa Francesco a cui hanno partecipato Ronaldinho, Dani Alves e Maxi Rodriguez. Gli atleti hanno ricevuto il Pallone per la Pace benedetto dal Papa, con cui si giocherà la partita cui parteciperanno le più importanti leggende del calcio internazionale in ottobre. Nell’incontro i giocatori hanno presentato al Papa un video molto toccante di sostegno alla partita, in cui – così come nella nascita di Scholas erano presenti i messaggi degli ambasciatori sportivi Lionel Messi e Gianluigi Buffon, questa volta assieme ad altre stelle del calcio mondiale, tra cui Luis Suarez, Angel Di Maria, Ivan Rakitic e José Mourinho, come scrive oggi Il Mattino. Nel video compare anche la commovente testimonianza delle figlie di Diego Armando Maradona, Dalma e Giannina, che diffondono un video-messaggio del padre in cui El Diez esprime la sua ferma volontà di giocare la terza edizione dell’evento, invitando tutti a partecipare nel giorno del 10 del 10, a questa partita in favore della Pace.