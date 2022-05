Linea verde in casa azzurra, ma lo Sparta Praga spara alto

Tempo di grandi manovre per Cristiano Giuntoli. La sua agenda è piena di nomi ed appuntamenti. Il Napoli, oltre alle questione rinnovi, deve monitorare il mercato in entrata ed in uscita. Sulla lista del ds azzurro, oltre ai soliti nomi seguiti dal club, per il futuro si pensa al ceco Adam Hlozek, 19 anni, attaccante jolly e stellina dello Sparta Praga. Il club, però, per poterlo liberare ha deciso di alzare la richiesta. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il prezzo dell’attaccante è intorno ai 20 milioni di euro. Cifre che inevitabilmente rendono complicato un investimento in prospettiva.