Juventus-Jorginho, a breve l’incontro per i dettagli, c’è già il sì dell’ex azzurro

Con il Chelsea è stato un crescendo per Jorginho, fino a sfiorare la vittoria del Pallone d’Oro, ed ora sembra che l’ex centrocampista del Napoli, Jorginho, tornerà a giocare in Serie A, destinazione Juventus, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it.

“L’interesse per Jorginho non è una novità per la Juventus. Anzi, per la Vecchia Signora si tratta di un gradimento che affonda radici lontane. Fin dai tempi di Sarri se ne è parlato della chance del ritorno in Italia per l’ex play del Napoli. Nelle ultime settimane, si sono rincorse voci su voci sul ritorno di fiamma della Juventus per Jorginho.

Max Allegri sogna già una mediana con il regista del Chelsea e Pogba: magari un terzetto con Locatelli per regalarsi un centrocampo da primi quattro posti in Champions League. Ed è per questo che i dirigenti bianconeri devono accelerare: anche se ci sono diversi punti da andare a sviscerare, oltre a riferire di un appuntamento che potrebbe esser davvero cruciale per portare la trattativa verso il tratto finale.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dopo la gara con la Fiorentina, l’operazione Jorginho entrerà nel vivo per la Juve. Il ds Federico Cherubini incontrerà l’entourage del centrocampista del Chelsea dopo la gara con la Fiorentina. Da domenica o da lunedì ci si metterà al lavoro per mettere la cornice giusta all’operazione. Il sì del calciatore non è in discussione, anche se vanno limati i soliti dettagli. Quello che bisognerà mettere a punto è la strategia per persuadere la nuova proprietà londinese, trovare gli uomini chiave da compulsare per trovare la quadra nel più breve tempo possibile”.