Ipotesi di formazione: mancherà solo Lozano, Politano dal 1′

Si prepara l’ultima di campionato in casa Napoli. A Spalletti che studia la formazione, non dispiacerebbe, contro lo Spezia, la quarta vittoria consecutiva. Tre punti che consentirebbero agli azzurri di arrivare a quota 79 punti, uno in più rispetto alla stagione scorsa. David Ospina proverà a mantenere la porta imbattuta, così il Napoli con 31 reti al passivo (insieme al Milan) chiuderebbe il campionato con la difesa meno battuta del campionato.

Mancherà solo Hirving Lozano che è rientrato anzitempo in Messico dove è stato operato alla spalla. Victor Osimhen ha smaltito l’influenza e si allenato regolarmente in gruppo, sarà al centro dell’attacco contro lo Spezia e proverà ad allungare ulteriormente il bottino di gol in campionato. Domenica sarà l’ultima partita di Insigne con la maglia azzurra prima di cominciare la nuova avventura con il Toronto nella Mls. La formazione base per grandi linee dovrebbe ricalcare quella che Spalletti ha schierato nelle ultime tre partite con l’unica eccezione di Matteo Politano in campo dal primo minuto al posto di Lozano.

Il Mattino