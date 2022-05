In Premier vogliono Osimhen. L’Arsenal fa la sua offerta “monstre”, ad ADL non bastano

Victor Osimhen, giovane attaccante del Napoli, si sta facendo strada a furia di gol e doppiette, che spesso hanno risolto le partite. Di lui si sono accorti anche nei vari campionati europei, e non. Come in Premier League ad esempio, dove è forte l’interesse del Manchester. A questo però, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, bisogna aggiungere anche l’Arsenal, che ha offerto per il giocatore la cifra “monstre” di 90 milioni. Il presidente De Laurentiis avrebbe rifiutato l’offerta, aggiungendo che per Osimhen bisogna offrire almeno 110 milioni.