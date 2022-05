Il Patron: “Koulibaly non è in vendita e il Barcellona non avrebbe i soldi”

La scalata del K2: appena cominciata, certo, ma tutto sommato è un refrain. Sì, tipo quelle vecchie telenovelas sudamericane, dove perdevi cento puntate ma eri sempre allo stesso punto: e l’eventuale addio di Koulibaly è una questione che va avanti da anni. Ogni mercato estivo, puntuale: questa volta, però, De Laurentiis ha fornito qualche dettaglio in più, ravvivando decisamente la trama. Con ordine. A cominciare dall’intervento in diretta Twitch sul canale spagnolo Jijantes FC, specializzato sugli affari del Barça:

«Il Barcellona non mi ha contattato per Koulibaly e credo che non abbia i soldi per comprare nessuno. Penso che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Comunque, non è in vendita: non si vende».

E sull’ipotesi di uno scambio: «Non facciamo scambi con nessuno, neanche a letto».

Finale sull’ipotesi Pjanic: «Dovete chiedere all’allenatore, non a me».

Fonte: Cds