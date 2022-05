Galeone, ex allenatore Napoli: “KK? Non so se si muoverà da Napoli”

Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli e Pescara, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Mi farebbe molto piacere per Max Allegri, se dovesse avere a disposizione Koulibaly del Napoli. Lo spero per lui e per la Juventus, anche perché parliamo di uno dei migliori difensori centrali sinistri al mondo. Un calciatore di una qualità straordinaria, sarei molto contento se dovesse vestire la maglia bianconera in vista dell’anno prossimo. Formerebbe una delle migliori coppie difensive del mondo con De Ligt, è un calciatore straordinario, metterebbe insieme i due migliori centrali del campionato. Ma non so se riuscirà a muoversi da Napoli alla fine della stagione, staremo a vedere. Napoli? Purtroppo non tutti lo dicono, ma il Napoli quando ha perso Di Lorenzo non è stato più lo stesso, il ragazzotto Zanoli ha fatto bene, ma in Nazionale è tutt’altra cosa”.