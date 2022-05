Europa League: Il gol più bello va a Lorenzo Insigne (VIDEO)

Il gol più bello della stagione di Europa League lo ha realizzato Lorenzo Insigne: lo ha decretato la squadra di Osservatori Tecnici Uefa, inserendolo al primo posto della classifica delle dieci perle della stagione. Un capolavoro di tecnica e coordinazione, quello dipinto sulla tela del Maradona da Lorenzino il 21 ottobre 2021, al 76° minuto della partita della fase a gruppi con il Legia Varsavia: Politano crossa dalla fascia destra, il capitano lascia rimbalzare il pallone per un istante e con un destro di prima scoccato appena dentro l’area batte il portiere Miszta sotto la traversa. Splendido, davvero. Curiosità statistica: quello con i polacchi fu il primo dei tre gol su azione realizzati da Insigne in questa stagione (13 reti complessive, 11 in campionato). E ancora: in totale, quando alla fine del campionato e della sua esperienza con il Napoli manca appena la trasferta di domani con lo Spezia, Lorenzo occupa la seconda posizione dei marcatori di sempre del club con 122 gol alle spalle di Mertens (148). Tornando alla classifica di Europa League, al secondo posto c’è l’acrobazia di Mergim Berisha del Fenerbahçe con l’Anversa alla quarta giornata; al terzo posto, invece, Pepe del Porto con una conclusione al volo firmata negli ottavi con il Lione. Fonte: Cds

