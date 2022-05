De Laurentiis: “KK è un simbolo, ma decide lui!”

Kalidou Koulibaly sarà il prossimo capitano della squadra, Spalletti ha chiesto alla società di lasciarlo esattamente dov’è e De Laurentiis, dialogando con la stampa spagnola sull’ipotesi di un trasferimento al Barça – molto interessato al totem azzurro – ha spiegato di non aver ricevuto offerte e soprattutto che il giocatore non è in vendita. Punto. Ieri mattina, però, in occasione della tappa napoletana di “Race For The Cure”, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori al seno, il presidente ha precisato:

«Kalidou è un simbolo del Napoli, ma deve decidere lui: noi vogliamo che resti, ma la gente non la si può mica obbligare».

Corsi e ricorsi: a novembre, intervenendo alla medesima kermesse, DeLa aveva detto più o meno le stesse cose in merito al rinnovo di Insigne, all’epoca ancora in bilico:

«Se vuole rimanere lo accoglieremo a braccia aperte, ma deve decidere lui. Non ho mai trattenuto nessuno».

E il resto è storia.

Fonte: CdS