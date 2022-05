DAZN – Spezia-Napoli, “coppia inedita” di telecronisti

Domenica allo stadio “A. Picco”, fischi d’inizio alle ore 12,30, lo Spezia affronterà il Napoli per l‘ultima giornata di campionato. Entrambe le squadre hanno raggiunto i rispettivi traguardi, Champions per gli azzurri e salvezza per i liguri, però potrebbe venire fuori una partita interessante. Non mancheranno le telecamere di Dazn TV che ha designato una coppia inedita di telecronisti.

DAZN! Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Manuel Pasqual.

Fonte: dazn.com