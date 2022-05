Ci sarà un incontro con Ramadani per KK, c’è anche un prezzo

L’argomento più caldo, comunque, resta Koulibaly. Che con il presidente ha parlato, qualche giorno fa, affrontando proprio il tema del futuro: il suo contratto scadrà nel 2023, tra un anno, ma il club azzurro ha intrapreso la politica dell’abbattimento del monte-ingaggi e dunque la proposta di rinnovo non sfiora lontanamente gli oltre 6 milioni dello stipendio attuale tra base fissa e bonus. Prospettive? Due: la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro e se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua allora il pallino passerebbe nelle sue mani, soprattutto alla luce del discorso presidenziale di ieri; Kalidou potrebbe restare a scadenza. Il suo manager, Fali Ramadani, incontrerà De Laurentiis nel caso in cui un club interessato e interessante per il suo uomo – proprio come il Barça – dovesse contattarlo e soddisfare le pretese di tutti. Facile. Più o meno.

Fonte: CdS