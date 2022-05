CALCIO FEMMINILE – Matilde Lundorf rinnova con la Juventus Women

Approdata in bianconero nell’estate 2020, Matilde è migliorata giorno dopo giorno, ricevendo sempre più fiducia da coach e società e ripagandola sempre al meglio, conquistandosi anche la convocazione in Nazionale Maggiore con la Danimarca. In questa stagione ha collezionato 32 presenze, di cui 10 in UWCL, protagonista del cammino straordinario delle Juventus Women nella competizione.