Calciatori, non poeti: ADL forse pentito di non aver venduto Koulibaly

La situazione Koulibaly tiene banco su media cartacei e non. Il presidente ieri ne ha parlato, lasciando al difensore il potere decisionale. Lui, come sempre fatto per sua stessa ammissione, non tratterrà nessuno. Lo scrive anche Antonio Corbo su Repubblica, raccontando che il presidente “Si è pentito di aver rifiutato proposte indecenti su Koulibaly, ora che il neopromosso capitano mostra perplessità sul rinnovo. Si è forse accorto che tra un anno potrebbe vendersi al primo squillo. Dodici milioni lordi, sei netti, gli sembrano pochi per un campionato che lo vedrà impegnato in Qatar per tutto l’autunno con il Senegal, come l’inverno scorso nella Coppa d’Africa. Non è la prima bandiera che ammaina se stessa. Sono calciatori, non poeti”.