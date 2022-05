ATTACCO – Tris di nomi in attesa di Osimhen

In casa Napoli si pensa ancora al campo, domani la gara contro lo Spezia, ma al tempo stesso il mercato non manca nei pensieri del club azzurro. Ad esempio in attacco c’è da capire se dovessero arrivare le offerte monstre per Victor Osimhen. Il prezzo per il nigeriano è sui 100/110 milioni e la Premier League ci pensa sempre. Ovviamente la società partenopea non sta con le mani in mano e i nomi non mancano. Sondaggio per Berardi del Sassuolo, giocatore che in passato ha ricoperto il ruolo di punta, anche se nasce esterno di fascia. A seguire, secondo il Corriere dello Sport, Hlozek dello Sparta Praga e infine Arnautovic. Quest’ultimo con il tecnico del Bologna Mihajlovic che lo sponsorizza per giocare in una big del campionato, dopo le 14 reti in stagione. Naturalmente il tutto è legato ad Osimhen e se mai dovessero arrivare le offerte.

La Redazione