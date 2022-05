Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Diamo una notizia, ad oggi nessuno ha bussato alla porta del Napoli per Koulibaly. La bottega del Napoli è carissima, il club non farà sconti a nessuno. Poi le manovre degli agenti fanno parte del gioco delle parti. Il Barcellona non si può muovere e non formulerà offerte al Napoli“.