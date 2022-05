Tra il Genoa e la salvezza c’è di nuovo il Napoli, ma stavolta la Primavera

Dopo aver condannato il Genoa alla retrocessione in Serie B, Napoli potrebbe ancora essere teatro di una retrocessione, ma questa volta se la giocheranno il Napoli primavera contro il Genoa primavera: oggi è in programma la gara di andata dei play-out che si giocherà a Begato, in casa del Grifone, alle ore 14.30, mentre il ritorno (in programma giovedì prossimo) si giocherà in casa del Napoli a Cercola e potrebbe decretare la doppia retrocessione della prima squadra e della primavera del Genoa, ma anche la consolazione di aver “vendicato” i “grandi”. Il tecnico del Genoa, Chiappino non avrà il difensore centrale albanese Gjini, squalificato, ma dovrebbe pesare di più l’assenza di Ambrosino tra gli azzurri, capocannoniere del campionato con 19 gol.

Fonte: calciomercato.com