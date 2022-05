Nel mercato non c’è mai nulla di certo fino a quando non ci sono le firme. E’ il caso anche di Mbappè che sembrava fino a ieri un nuovo giocatore del Real Madrid. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, la stella francese, starebbe cambiando idea, ovvero di rinnovare con il Psg. Il ripensamento sarebbe dettato dalle persone vicine a lui, compreso la famiglia. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma sembra che Mbappè possa restare a Parigi e non andare più da Ancelotti e dal Real Madrid.

La Redazione