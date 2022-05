Serie A – Ore 20,45 Torino/Roma: le possibili formazioni del CorSport

SERIE A – C onta come una finale, anche se non è LA finale. La Roma è partita ieri pomeriggio per Torino con una certezza incastrata nei trolley dei giocatori: perdere o pareggiare è esattamente la stessa cosa, per andare in Europa League senza aspettare gli scivoloni di Fiorentina e Atalanta l’unico risultato possibile è la vittoria. Mourinho è stato chiaro, sia nelle interviste che nei discorsi alla squadra: a prescindere dalla formazione che comincerà la partita, Tirana in questo momento deve restare su un altro pianeta della mente. Le assenze di Juric sono un vantaggio ma non un’assicurazione sul sesto posto: ne sa qualcosa il Napoli che lo scorso anno frenò inaspettatamente all’ultima giornata contro il Verona restando fuori dalla zona Champions. Ivan Juric è un allenatore che (per fortuna) non regala niente, nonostante obiettivi di classifica limitati. E allora occhio, perché la trasferta si annuncia complicata.

Fonte e grafico Cds