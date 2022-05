Santos: “Difficile pagare un giocatore quanto è stato pagato Jorginho”

L’ultima vera plusvalenza del Napoli è stata proprio la cessione di Jorginho al Chelsea

“Oggi è molto difficile arrivare a quelle cifre per un calciatore, l’economia è in crisi. Dunque arrivare alla cifra per la quale si è comprato Jorginho (oltre 60 milioni, ndr) non è una cosa facile. Penso dunque che i calciatori del Napoli possano crescere ancora, le plusvalenze si faranno una volta tornati alla normalità”.

Domanda secca: Jorginho potrebbe tornare a Napoli?

“Nel calcio mai dire mai, ma penso che oggi, per i parametri d’ingaggio di Jorginho, sia molto molto difficile tornare a Napoli”.