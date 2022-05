Rezaei, ex calc.: “Se fossi in Spalletti non vorrei perdere nè Osimhen nè Koulibaly”

Rahman Rezaei, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Se fossi Spalletti, di chi ti priveresti tra Koulibaly e Osimhen?

“È veramente una bella domanda. Io non accetterei di perdere nessuno dei due, la rinforzerei la squadra invece che cedere qualcuno. Sarebbe un peccato nel Napoli, che ha fatto molto bene in questi anni. Dovrebbe rinforzare la squadra per poter competere in Champions, ed anche il presidente dovrebbe mettere qualcosa in più per alzare il livello della squadra a livello internazionale. A Napoli manca la Champions per dimostrare che è una squadra competitiva”.

Sull’addio di Insigne