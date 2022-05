PLAY-OUT SERIE B – Cosenza-Vicenza 2-0, la squadra di Bisoli manda in C Maggio e Contini

Questa sera allo stadio “Marulla” il Cosenza ha affrontato il Vicenza per ribaltare l’1-0 dell’andata e restare in serie B. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara la sblocca la squadra di casa con Larrivey. L’ex punta del Palermo raddoppia su calcio di rigore, si toglie la maglia e viene ammonito. Al triplice fischio la festa dei rossoblù, mentre va in C la squadra di Baldini, niente da fare per Contini e Maggio.

COSENZA: Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Di Pardo (35′ st Bittante), Kongolo, Carraro (1′ st Zilli), Florenzi, Liotti (27′ st Situm); Larrivey (35′ st Vallocchia), Caso (44′ st Gerbo) A disposizione: Sarri, Vigorito, Vaisanen, Palmiero, Millico, Hristov, Laura Allenatore: Bisoli

VICENZA: Contini, De Maio, Cavion (22′ st Giacomelli), Diaw, Ranocchia, Bruscagin (11′ st Da Cruz), Janio Bikel (11′ st Meggiorini), Brosco, Dalmonte (27′ st Boli), Maggio, Lukaku (22′ st Greco) A disposizione: Grandi, Zonta, Pasini, Padella, Cappelletti, Alessio, Teodorczyk Allenatore: Baldini

ARBITRO: Sig. Massa Davide di Imperia ASSISTENTI: Sig. Alassio Stefano di Imperia, Sig. Pagliardini Niccolò di Arezzo IV UFFICIALE: Sig. Marini Valerio di Roma VAR: Sig. Di Paolo Aleandro di Avezzano AVAR: Sig. De Meo Pasquale di Foggia

MARCATORI: 2′ st Larrivey (C), 21′ st Larrivey (R) (C)

NOTE: Spettatori: 17.771 (di cui 532 ospiti). Incasso: 85.528€ Ammoniti: 17′ pt Carraro (C); 22′ st Larrivey (C), 3′ st De Maio (V), 45+2′ st Diaw (V), 45+2′ st Florenzi (C) Espulsioni: Recupero: 1′ pt; 6′ st.

Fonte: ilcosenza.it